Lo sport entra nella Costituzione: il nuovo testo aggiornato dell'art.33 segna una svolta epocale

ANCONA Lo sport entra ufficialmente nella Costiruzione della Repubblica italiana come uno dei valori tutelati dalla Carta. L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva, e all’unanimità, la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport con ben 312 sì.

Il via libera in Senato

Il provvedimento aveva già ricevuto il semaforo verde dal Senato in seconda lettura (170 si, 1 astenuto) il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 si e 4 astenuti). Sempre alla Camera c’era già stata un’approvazione unanime il 4 aprile. Il testo è composto di una sola norma che all’articolo 33 della Carta: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».