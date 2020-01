Referendum costituzionale, il 29 marzo il voto sul taglio dei parlamentari

ROMA - Si svolgerà il 29 marzo il referendum sulla riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari. La data è stata indicata dal Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di governo.





«Oggi cominciamo a parlare delle cose da fare subito. Il primo appuntamento che abbiamo è il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: la prima cosa di cui dobbiamo parlare è questa», ha detto oggi il capo politico «reggente» del M5s Vito Crimi, durante una conferenza stampa in Senato, dopo la debacle del Movimento alle regionali.

