Roma, Napoli e Milan scoprono le loro avversarie. Chiusa la fase a gironi dell'Europa League, oggi a Nyon dalle 13 si terranno i sorteggi per i sedicesimi di finale. Le tre italiane sono arrivate prime e per questo sono inserite nell'urna delle teste di serie. Alle 24 squadre che hanno conquistato l'accesso dai gruppi si uniscono le otto "retrocesse" dalla Champions League.

Insieme a Roma, Napoli e Milan, ci sono le altre nove squadre che hanno chiuso al primo posto il rispettivo girone di Europa League più Manchester United, Shakhtar Donetsk, Ajax e Bruges, tutte arrivate terze nei gruppi Champions. Queste formeranno il gruppo delle teste di serie, mentre in seconda ci saranno le altre sedici squadre. Per le tre italiane il pericolo più grande si chiama Benfica. Per la Roma non sarebbe un sorteggio agevole neanche con Lille (che ha già sfidato il Milan) e Real Sociedad (avversaria del Napoli nel girone). Non preoccupano più di tanto tre delle quattro retrocesse dalla Champions (Krasnodar, Dinamo Kiev e Olympiacos), più difficile l'eventuale sfida col Salisburgo.

Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione oppure club che già si sono affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie hanno guadagnato il diritto di giocare la partita di ritorno in casa. Già ufficiali le date: le gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, quelle di ritorno il 25 febbraio. Le fasce orarie restano le stesse, 18.55 e 21.

Teste di serie: Arsenal (ing), Ajax (Ola), Bayer Leverkusen (Ger), Bruges (Bel), Dinamo Zagabria (Cro), Hoffenheim (Ger), Leicester (Ing), Manchester United (Ing), MILAN, NAPOLI, PSV Eindhoven (Ola), Rangers (Sco), ROMA, Shakhtar Donetsk (Ucr), Tottenham (Ing), Villarreal (Spa).

Seconda fascia: Anversa (Bel), Benfica (Por), Braga (Por), Dynamo Kiev (Ucr), Granada (Spa), Krasnodar (Rus), LIlle (Fra), Maccabi Tel-Aviv (Isr), Molde (Nor), Olympiacos (Gre), Real Sociedad (Spa), Salisburgo (Aus), Slavia Praga (Cze), Stella Rossa (Srb), Wolfsberger (Aus), Young Boys (Svi).

