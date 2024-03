Europa League e Internazionali di Tennis in chiaro sulla Rai. «Bene, ma si vigili su tempi e spazi»

«Se il Tg1 delle 20 di ieri si prende quasi 6 minuti in più, per effetto domino, succede poi che il nostro spazio su Rai 1 per la partita della Nazionale di Spalletti scivoli in avanti dello stesso tempo» attacca il Cdr di Raisport e la Fiduciaria di Milano. «Ciò significa gettare alle ortiche il lavoro pre-partita della squadra di RaiSport al seguito degli azzurri, mancanza di rispetto per il prodotto realizzato dai nostri colleghi e risorse preziose sprecate in tempo di risparmi e razionalizzazioni. Quelle stesse che oggi, al contrario, l'Azienda ha incanalato nel modo migliore per acquisire i diritti di trasmissione dei quarti, semifinale ed eventuale finale con una formazione italiana in campo nell'Europa League di calcio ed 11 sfide dei prossimi Internazionali di Roma di tennis - rimarca il Cdr Raisport - Iniziativa questa a cui va il nostro plauso, tutta nel solco e nel rispetto del nuovo Contratto di servizio appena varato.

La Rai deve continuare ad esserci nella partita del grande sport, offrendo in chiaro eventi d'interesse generale. Ma al tempo stesso, proprio per gestire al meglio queste prossime sfide, chiediamo ai vertici di viale Mazzini, Sergio e Rossi ed al nostro direttore Volpi, di vigilare sul rispetto delle regole d'ingaggio (tempi, spazi, lavoro) e della titolarità dello sport quotidianamente disattesa».