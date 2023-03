Europa League: Sporting Lisbona per la Juve. Esame Feyenoord per la Roma

NYON - Dopo quello di Champions Leaguel, ecco il sorteggio di Europa League aui partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale. Ecco le otto in gara.

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale è libero (anche qui come in Champions League non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi), con le partite numerate da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali a seguire. Si terrà inoltre un sorteggio per determinare la squadra "in casa" pro forma in finale. Ecco l'esito del sorteggio

Quarti di finale

Manchester United - Siviglia

Juventus - Sporting Lisbona

Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Feyenoord - Roma

Semifinali

Vincente Juve/Sporting contro Manchester Utd/Siviglia

Vincente Feyenoord/Roma contro Bayer/Union Saint-Gilloise