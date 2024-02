Sinner, quando torna in campo dopo la vittoria a Rotterdam? Da Indian Wells a Miami, parte la caccia al n.2 del ranking

Il back to back è arrivato. Jannik Sinner ha conquistato l'Atp 500 di Rotterdam, appena dopo aver vinto l'Australian Open a Melbourne. Il tennista azzurro si è garantito il traguardo di numero 3 al mondo (primo italiano nell'era Open a riuscirci) ma il tempo dei festeggiamenti sarà breve perché sono imminenti i prossimi impegni che coinvolgeranno Jannik.

I prossimi impegni di Sinner: Indian Wells dal 6 marzo

Sinner avrà due settimane per recuperare le energie e prepararsi al prossimo torneo stagionale. L'italiano sarà impegnato in due Masters 1000. Il primo sarà l'Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo. Proprio in questo torneo l'altoatesino l'anno scorso raggiunse la semifinale, perdendo contro Carlos Alcaraz. Questa volta cercherà di arrivare in fondo, proseguendo il suo fantastico inizio di anno. Successivamente Sinner resterà in America per l'altro Masters 1000, quello di Miami, in programma dal 20 al 31 marzo. Un mese intenso attenderà il nuovo numero 3 al mondo.