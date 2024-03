Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la semifinale di Indian Wells: vale il 2° posto Atp

Il torneo è diventato serio e ora non si può più scherzare, né cedere punti all'avversario. Jannik Sinner è arrivato alle semifinali di Indian Wells dopo aver sconfitto Lehecka e ora deve affrontare Carlos Alcaraz. Come lo scorso anno, i due si incontrano nel penultimo atto del torneo californiano, ma lo spagnolo nel 2023 ha avuto la meglio vincendo poi il torneo. Ora in palio c'è tanto, non solo il passaggio in finale, ma anche il ricco premio in denaro come i punti messi in palio e validi per la classifica Atp con Sinner, terzo al mondo, che può rubare la corona di secondo nel ranking proprio ad Alcaraz.