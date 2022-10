CHIARAVALLE Nel girone A di Promozione è già cambiata la prima panchina. La falsa partenza e il pokerissimo incassato il 2 ottobre a Montecchio hanno indotto Francesco Moriconi a lasciare la Biagio Nazzaro che ha battuto domenica la Cagliese guidata dal viceallenatore Luca Arcolai.

Dopo aver esaminato diversi profili, la scelta della società per rilevare l’ex Loreto è caduta su un tecnico di categoria superiore come Simone Pazzaglia, 52 anni, reduce dall’avventura della scorsa stagione con il Fabriano Cerreto, terminata in anticipo. L’esperto mister risultati importanti alla guida della Vis Pesaro e dello stesso Fabriano Cerreto, condotti in Serie D attraverso i trionfi negli spareggi nazionali, oltre che del Città di Castello, con cui alzò al cielo la Coppa Italia d’Eccellenza umbra. Nel suo curriculum figurano anche le esperienze con Urbania e Vismara in Eccellenza e con il Castelfidardo in D. Per la prima volta scende in Promozione con l’obiettivo di riportare in alto la Biagio che sta vivendo un tormentato 2022, iniziato con la retrocessione dall’Eccellenza e proseguito con l’avvio al di sotto delle attese nell’attuale campionato.

Sei allenatori in 10 mesi

Con Pazzaglia salgono a sei gli allenatori avvicendatisi al timone dei chiaravallesi negli ultimi dieci mesi: Giammarco Malavenda, esonerato a inizio febbraio, Mirco Omiccioli, dimessosi il 3 aprile dopo cinque gare, Fabio Favi, che non riuscì a centrare la salvezza perdendo il playout di Porto Sant’Elpidio, Francesco Moriconi, ai saluti dopo quattro partite, e il traghettatore Luca Arcolai, in panchina nelle vittoriose sfide contro San Costanzo e Cagliese. Il nuovo trainer avrà dieci giorni a disposizione per preparare il prossimo impegno dovendo la Biagio osservare il turno di riposo in questo weekend. Il debutto di Pazzaglia è fissato per domenica 23 (ore 15.30) in casa del Gabicce Gradara degli indimenticati ex Vergoni e Cipriani.