ANCONA - La partita? Spigolosa, combattuta, con alcuni episodi contestati e un finale amaro per i padroni di casa, sconfitti per 3-2. Ma nulla può giustificare gli insulti e gli sputi all’arbitro da parte di alcuni baby calciatori della formazione Under 17 della Biagio Nazzaro, con i quali il giudice sportivo non è stato affatto tenero: sono arrivate squalifiche per 19 giornate complessive a carico di 5 giocatori.

APPROFONDIMENTI SERIE D Fano, niente playoff per Nappo: 3 giornate di squalifica («Chianese mi ha provocato») e stampelle



I fatti



L’ultima giornata del campionato Allievi regionali (girone B) ha offerto un epilogo da dimenticare. Sono stati doppiamente sconfitti i ragazzi della Biagio Nazzaro: il ko sul campo (2-3 per i rivali del Camerano, che hanno chiuso il raggruppamento al terzo posto) è nulla rispetto alla débacle morale di cui si sono resi protagonisti cinque calciatori della squadra di Chiaravalle. Due di loro sono stati squalificati per cinque turni, altri due per quattro giornate, una settimana di stop infine per un quinto compagno. La vergogna si è materializzata a fine gara, quando sull’arbitro sono piovuti insulti, espressioni irriguardose e non solo. Il primo a perdere le staffe è stato un giocatore della Biagio Nazzaro quando gli è stato mostrato il secondo cartellino giallo: non ha digerito l’espulsione, così si è scagliato contro il direttore di gara per sfogare tutta la propria rabbia, per fortuna solo a parole. Le offese gli costeranno 5 turni di squalifica, da scontare nel prossimo campionato.



Stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di un suo compagno di squadra che a fine gara si è spinto oltre: deluso dalla sconfitta e dall’andamento del match, non si è limitato agli insulti, ma ha pure sputato contro l’arbitro, raggiungendolo alla scarpa. Il post-partita è stato davvero incandescente. Nella contestazione generale, il direttore di gara sarebbe stato bersagliato di insulti anche da altri giocatori dell’Under 17 della Biagio: in due hanno ricevuto 4 turni di squalifica a testa dal giudice sportivo, una giornata infine a un altro loro compagno. Sanzioni disciplinari che chiosano l’ennesima brutta pagina di sport giovanile.