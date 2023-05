Playoff di serie C, in arrivo sfide avvincenti. Ecco gli accoppiamenti del secondo turno

Poteva esserci anche l'Ancona ma non c'era. Una bella partita a Lecco ma il pareggio non bastava per proseguire l'affascinante avventura playoff. E così senza squadre marchigiane questa mattina sono stati sorteggiati nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Saranno duelli avvincenti: il Pescara di Zeman trova l’Entella, il Foggia di Delio Rossi se la vedrà invece con il Crotone mentre il Pordenone trova il Lecco che ha appunto eliminato l'Ancona, il Vicenza sfiderà invece il Cesena.

Le sfide di andata e ritorno del 2° turno si giocheranno il 27 e 31 maggio. Al sorteggio, insieme al presidente della Lega Pro Matteo Marani, anche l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi.