Fioretto, Grand Prix di Busan in Corea: Alice Volpi terza. Nono posto per l'anconetano Marini

ANCONA- Buone notizie dalla scherma italiana e marchigiana. Sono state conquistate ben tre medaglie di enorme valore, nel GP FIE in Corea, per la spedizione italiana guidata dal CT Stefano Cerioni, che vola a quota 26 nelle 18 gare fin qui disputate in Coppa del Mondo tra uomini e donne nella specialità del fioretto, di cui ben nove vinte.

LEGGI ANCHE: L'anconetano Tommaso Marini tra gli "Ignoti" da indovinare su Rai Uno: lo schermidore ospite allo show di Amadeus

Il dettaglio sulle Marche

Ottime notizie anche per il movimento schermistico marchigiano, che può vantare un consistente bottino con il bronzo nel Fioretto femminile di Alice Volpi e il 9^ posto di Tommaso Marini nel maschile. Entrambi gli atleti sono in forza alle Fiamme Oro, ma si allenano a Jesi. Dopo una splendida progressione nelle fasi precedenti, la Volpi è stata fermata in semifinale dall’americana Kiefer per 15-12. Marini, invece, ha ceduto per 15-13 nei sedicesimi contro il francese Pauty Maxime, che ha poi conquistato il 3^ gradino del podio. Da segnalare anche i lusinghieri risultati delle fiorettiste marchigiane: 55^ Serena Rossini delle Fiamme Gialle/Ancona, 56^ Elena Tangherlini Esercito/Jesi, 74^ Beatrice Monaco FF.GG/Jesi.