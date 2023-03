Tommaso Marini, il sogno si spezza presto: Pauty lo elimina agli ottavi di finale

BUSAN - Poteva andare meglio, molto meglio, le aspettative erano diverse. Il marchigiano Tommaso Marini dopo aver superato i primi due due turni battendo prima l'austriaco Lechner (15-3) e poi il coreano Ha (risultato 15-9) negli ottavi ha perso di misura (punteggio 15-13) contro il francese Maxime Pauty. Tanta rabbia, alla fine Marini si è piazzato nono.

Le ragazze

In campo femminile, invece, dopo avere superato le qualificazioni, Serena Rossini - anche lei anconetana - ha perso al primo turno del tabellone finale con la statunitense Dubrovich per 15-12 mentre la Jesina Elena Tangherlini è stata battuta 12-10 dalla giapponese Euno. Alla fine 55° posto per la Rossini, 56° per la Tangherlini.