Scherma, il ternano Alessio Foconi trionfa in Coppa del Mondo in Corea del Sud

BUSAN - Successo di Alessio Foconi al secondo Gran Prix stagionale a Busan.Di diritto, essendo il numero 2 del ranking mondiale, inizia la sua giornata nel tabellone dei 64 dove si scontra con l’ucraino Yunes Klod che supera per 15 – 4 e Ueno Yuto per 15-11 nel tabellone dei 32.

Il 15-6 contro il connazionale Luperi Edoardo garantisce l’entrata nel tabellone degli 8 dove incontra il polacco Radkowski Andrzej battendolo per 15 – 11.

Supera brillantemente e senza troppa fatica per 15 – 4 la fase delle semifinali eliminando il francese Pauty Maxime. Foconi realizza, in finale, uno splendido assalto contro Cheung Ka Long, che gli permette di salire sul gradino più alto del podio chiudendo per 15-13.

Con un’ ottima gara, Alessio si avvicina sempre di più a Parigi 2024 , affermando la sua voglia di riscatto.