Putin e Kim Jong-un alleati in guerra? Il caso del jet russo avvistato in Nord Corea e i sospetti sul traffico d'armi

Putin e Kim Jong-un alleati in guerra? È questa l'ultima ipotesi a seguito di un insolito avvistamento di un jet militare russo in Corea del Nord. La preoccupazione è che il leader nordcoreano stia vendendo armi a Vladimir Putin, mentre si rafforzano i legami tra gli Stati sottoposti a sanzioni. I dati di FlightRadar24 mostrano che l'Ilyushin IL-62M dell'aeronautica militare russa ha volato da Mosca a Pyongyang il 31 luglio ed è tornato il 2 agosto.

Le immagini satellitari hanno mostrato la «sosta» dell'aereo, per circa 36 ore, all'interno dell'aeroporto di Pyongyang, secondo NK News. Il volo russo in terra nordcoreana è stato il primo dalla metà del 2019, quando il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin si è recato a Pyongyang. Da sottolineare che la capitale nordcoreana ha chiuso le frontiere all'inizio del 2020 a causa della pandemia, soffocando la sua economia. Né la Russia né la Corea del Nord hanno fornito informazioni sull'aereo e non è chiaro chi fosse a bordo. Il Ministero della Difesa russo non ha rilasciato dichiarazioni.



Il retroscena

Il viaggio del jet dell'aviazione russa è avvenuto pochi giorni dopo che il ministro della Difesa Sergei Shoigu si è recato a Pyongyang con un aereo simile per partecipare a una parata militare ospitata da Kim, che gli ha anche fatto visitare una mostra di armi. Sembra che il viaggio sia legato al seguito della visita della delegazione di Shoigu e forse agli accordi presi con Kim. Gli analisti hanno ipotizzato che «i due potrebbero aver concluso accordi sulle armi», riporta Nk News.

Da sottolineare che la Corea del Nord sta cercando di rilanciare la propria economia, in gran parte riprendendo il commercio con la Cina ed eludendo le sanzioni internazionali. La Russia ha recentemente riavviato le spedizioni di petrolio verso la Corea del Nord per la prima volta dal 2020, secondo le Nazioni Unite, dopo la precedente ripresa delle esportazioni di cereali. È impossibile sapere cosa la Corea del Nord stia inviando in cambio, ma sia il governo statunitense che analisti indipendenti hanno ipotizzato l'invio di munizioni dalle scorte che la Corea del Nord ha accumulato in seguito alle tensioni con Seul.



L'avvertimento

Per mesi, i funzionari statunitensi hanno affermato che Mosca sta cercando di rifornire le riserve di munizioni esaurite dalla guerra contro Kiev. «Abbiamo espresso chiaramente le nostre preoccupazioni sulla cooperazione tra Russia e Corea del Nord, e che quest'ultima cerchi di assistere Mosca nella sua aggressione in Ucraina», ha detto lunedì il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller durante un briefing a Washington.

«Continueremo a rendere chiare queste preoccupazioni e continueremo a far rispettare tutte le nostre sanzioni», ha aggiunto Miller.

Dare e avere

Mosca brama i proiettili e i razzi che il Cremlino può utilizzare dato che le scorte stanno finendo - già finite per alcuni. Poiché l'economia della Corea del Nord è così piccola, un affare di armi di circa 250 milioni di dollari equivarrebbe a circa l'1% del suo PIL e sarebbe ben accetto per un Paese tagliato fuori dal sistema finanziario globale a causa delle sanzioni volte a porre fine al suo programma di armi nucleari.

La vendita dei più recenti missili balistici a corto raggio della Corea del Nord «costituirebbe un'escalation piuttosto significativa», ha affermato l'esperto di armi Joost Oilemans. «Probabilmente verrebbe presto identificato il tutto (anche solo durante il trasporto delle armi) e condannato come una grave violazione delle sanzioni», ha scritto in un'e-mail a Bloomberg News.

La Russia, nel frattempo, sta setacciando i suoi depositi di armi alla ricerca di veicoli corazzati funzionanti, «riattivando alcune attrezzature assolutamente straordinariamente vecchie» come i carri armati T-54 e T-62 e potrebbe aver bisogno di aiuto per mantenerli in funzione. «La Corea del Nord è forse l'ultimo produttore di pezzi di ricambio per questi tipi di veicoli, in quanto mantiene ancora un ampio inventario», ha detto Oilemans.

Kim ha anche mostrato a Shoigu nuovi droni, ma è improbabile che questi arrivino presto su un campo di battaglia in Ucraina. «Non sono ancora in una fase matura», ha detto Yoon Sukjoon, capitano in pensione della marina sudcoreana e senior fellow del Korea Institute for Military Affairs. La Corea del Nord non ha comunque la capacità produttiva per produrli in quantità significative.

Un accordo che non è da escludere

Qualunque sia la ragione esatta del misterioso volo militare, la Russia e la Corea del Nord sarebbero consapevoli di «alimentare le accuse del governo statunitense secondo cui i due Paesi avrebbero un accordo sulle armi», ha dichiarato Rachel Minyoung Lee, responsabile regionale dell'Open Nuclear Network con sede a Vienna, che è stata analista dell'Open Source Enterprise della Central Intelligence Agency per quasi due decenni.

Lee ha aggiunto di temere che i Paesi «possano aver discusso di una cooperazione militare di livello più profondo» durante la visita del ministro della Difesa russo. «Chiaramente, dimostrare al mondo che si coprono le spalle a vicenda è stato più importante di qualsiasi aspetto relativo alla visita di Shoigu», ha detto.