MACERATA Torna il campo tricolore, si riaccendono le luci del Banca Macerata Forum per un evento di livello nazionale. È la Final Four di Coppa Italia di A3 che per la prima volta esce da Bologna per trasferirsi a Macerata sabato e domenica. Quattro squadre, oltre trecento persone al seguito, una copertura mediatica nazionale con trasmissione in diretta delle partite. Un evento che tramite la pallavolo farà di Macerata il punto di riferimento del volley con la Del Monte Coppa Italia di serie A3 organizzata dalla Lega Volley in collaborazione con la Pallavolo Macerata.

APPROFONDIMENTI PALLAVOLO Falconara, la Volley Game sugli scudi. Dalla prima squadra al settore giovanile sarà una primavera di fuoco

Si inizia sabato alle ore 17 con Farmitalia Catania-Abba Pineto e a seguire Maury’s Com Cavi Tuscania-Med Store Tunit Macerata. Domenica alle ore 18 la finale. La presentazione della manifestazione si è tenuta alla gran sala Piero Cesanelli dello Sferisterio: a fare gli onori di casa il sindaco Sandro Parcaroli, nella veste anche di main sponsor della Pallavolo Macerata, l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il presidente di Lega volley Massimo Righi, i dirigenti del club maceratese Gianluca Tittarelli e Francesco Gabrielli, il direttore generale di Unimc Mauro Giustozzi, l’allenatore della Med Store Flavio Gulinelli con la squadra al completo. «Sono felice ed orgoglioso di portare i saluti dell’amministrazione che ha voluto fortemente questa manifestazione - ha detto il sindaco Sandro Parcaroli - così importante nella nostra città. Un grazie al presidente della Lega, Righi, che ha accettato la proposta di poter avere la grande pallavolo nel nostro storico palas che vorrei vedere pieno in occasione di queste due giornate. Per fare il tifo per la Pallavolo Macerata ma anche per applaudire sportivamente tutte le squadre che scenderanno in campo». Squadre che saranno ospitate presso l’hotel I Colli e le quattro gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A. «Siamo alla seconda edizione di questa finale di A3, è la prima Final Four che si disputa lontano da Bologna – ha ricordato Massimo Righi -. È un attestato di grande stima e considerazione che abbiamo per la Pallavolo Macerata che sta crescendo. Sarà una due giorni di ottimo livello, con squadre forti dove militano giocatori importanti». I biglietti sono in vendita solo sul sito www.liveticket.it.