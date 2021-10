La Samb in Molise per risalire, Fano obbligato a rialzarsi. Il derby da seguire è Porto d’Ascoli-Tolentino

ANCONA In campo le altre sei marchigiane del girone F di Serie D dopo l’anticipo Castelnuovo-Recanatese sospeso ad inizio ripresa sul risultato di 0-1 a causa un infortunio capitato all’arbitro Rizzello di Casarano. La settima giornata di campionato propone il derby Porto d’Ascoli-Tolentino, mentre il Castelfidardo ospita la Matese e prova ad allungare il suo momento positivo. Cerca riscatto il Fano, che affronta il Notaresco al Mancini, stessa impennata attesa dalla Samb, in trasferta in Molise contro il Vastogirardi: Donati confermerà il 4-3-3 ma non dovrebbe rischiare Lulli, ancora non al meglio della condizione fisica; in attacco il tridente con Ferretti a destra, Ferri Marini a sinistra e Mendicino al centro. Il Montegiorgio è invece di scena a Nereto, dove cerca un altro acuto dopo la prima vittoria stagionale centrata nell’ultimo turno.

APPROFONDIMENTI ECCELLENZA Vigor-Marina è una sfida tra imbattuti. Altri due scontri...

SERIE D girone F 7ª giornata (ore 14.30)

Castelnuovo-Recanatese sospesa

Castelfidardo-Matese

Fano-Notaresco

Fiuggi-Pineto

Nereto-Montegiorgio

Porto d’Ascoli-Tolentino

Trastevere-Alto Casertano

Vastese-Chieti

Vastogirardi-Samb

CLASSIFICA

Fiuggi 15

Pineto 13

Recanatese 13

Trastevere 12

Castelfidardo 12

Matese 11

Castelnuovo 10

Notaresco 10

Porto d’Ascoli 10

Tolentino 9

Chieti 8

Vastese 6

Vastogirardi 6

Fano 5

Samb 4

Montegiorgio 4

Nereto 2

Alto Casertano 1

PROSSIMO TURNO 8ª giornata (domenica 8 ore 14.30)

Alto Casertano-Porto d’Ascoli

Chieti-Castelnuovo

Montegiorgio-Fano

Notaresco-Matese

Pineto-Vastogirardi

Recanatese-Nereto

Samb-Castelfidardo

Tolentino-Vastese

Trastevere-Fiuggi

Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA