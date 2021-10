Vigor-Marina è una sfida tra imbattuti. Altri due scontri diretti, il Fossombrone può cogliere l'attimo

ANCONA - Scontro diretto servito in Eccellenza. Al Bianchelli di Senigallia si gioca Vigor-Marina, sfida tra seconda e prima divise da tre punti in classifica. Sono le uniche due squadre ancora imbattute: i rossoblù di Clementi hanno collezionato finora 4 vittorie e 3 pareggi, i biancazzurri di Mariani hanno invece fatto filotto con 6 vittorie in 6 partite, turno di riposo compreso. Intriganti anche Atletico Gallo-Jesina e Urbania-Azzurra Colli, che mettono in palio posizioni di rincalzo per niente banali, mentre il Fossombrone, terzo a -4 dalla vetta, può ridurre il gap in caso di vittoria a Grottammare.

ECCELLENZA 8ª giornata (ore 14.30)

Atletico Ascoli-Fabriano Cerreto

Atletico Gallo-Jesina

Grottammare-Fossombrone

Porto Sant’Elpidio-Montefano

Sangiustese-Biagio Nazzaro

Urbania-Azzurra Colli

Valdichienti-Servigliano

Vigor Senigallia-Marina ore 15

Riposa: Urbino

CLASSIFICA

Marina 18

Vigor Senigallia 15

Fossombrone 14

Urbania 12

Azzurra Colli 11

Jesina 11

Atletico Gallo 10

Atletico Ascoli 8

Sangiustese 8

Montefano 8

Porto Sant’Elpidio 8

Valdichienti 8

Biagio Nazzaro 7

Grottammare 6

Fabriano Cerreto 3

Urbino 3

Servigliano 0

PROSSIMO TURNO 9ª giornata (7 novembre, ore 14.30)

Azzurra Colli-Sangiustese

Fabriano Cerreto-Valdichienti

Fossombrone-Urbania

Jesina-Biagio Nazzaro

Marina-Atletico Gallo

Porto Sant‘Elpidio-Grottammare

Servigliano-Vigor Senigallia

Urbino-Atletico Ascoli

Riposa: Montefano

