Roland Garros, Djokovic trionfa e vince il suo 23esimo titolo Slam: nessuno come lui. Ruud sconfitto in tre set. Novak nella storia. Il serbo ha vinto il Roland Garros 2023, battendo agilmente in tre set Casper Ruud, alla sua seconda finale consecutiva a Parigi ma ancora incapace di vincere un Major, con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-5. Con questo successo Djokovic conquista il suo 23esimo Slam e diventa il tennista più vincente della storia, staccando Rafa Nadal, fermo a 22.

Il match

Di fronte a un parterre di stelle (Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Mike Tyson, Hugh Grant e addirittura Tom Brady), il primo set è combattuto e tirato, con Djokovic che riesce a vincere al tie break dopo oltre 90 minuti di gioco.

Praticamente una partita di calcio, in cui Ruud mostra tutto il suo repertorio per rimanere incollato al match, arrendendosi però alla forza mentale del serbo, che mai, nell'arco dell'intero torneo, ha concesso un tie break all'avversario di turno, vincendone sei su sei.

Il secondo set è tutta un'altra storia: il norvegese subisce il colpo, perde concentrazione, cede subito il servizio e va sotto 3-0.

Djokovic riesce a mantenere a distanza di sicurezza l'avversario e conquista il parziale 6-3.

Nel terzo arriva la reazione di Ruud, che però non basta a rimandare l'appuntamento con la storia: Djokovic chiude 7-5, scoppia in lacrime e diventa il tennista con più titoli Major di sempre, superando anche Carlos Alcaraz al primo posto del ranking Atp.