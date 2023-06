Finisce il sogno di Parigi di Elisabetta Cocciaretto: Pera vince in due set

PARIGI - Su di lei c'erano tutti gli occhi del tennis italiano, anche perchè quello in questione non è un torneo qualsiasi perchè quando si parla di Roland Garros si capisce subito che la vetrina è di quelle prestigiose. Era un impegno difficile quello che attendeva Elisabetta Cocciaretto adesso n. 44 del ranking mondiale chiamata ad un vero e proprio esame contro Bernarda Pera, statunitense, numero 36. Non è andata bene, troppi alti e bassi, troppe pause e soprattutto un servizio poco efficace che invece di rappresentare un vantaggio, troppe volte è stato quasi in fastidio.

COCCIARETTO - PERA 4-6 6-7

Avvio di gara equilibrato con Pera prima e Cocciaretto poi a mantenere il servizio quindi il terzo gioco che potrebbe già rappresentare una prima svolta della sfida con la tennista marchigiana che infila due colpi vincenti e strappa il servizio alla sua avversaria. Ma è solo un'illusione perchè Pera reagisce subito e restituisce il colpo strappando il risultato ad Elisabetta, ora siamo sul 2-2. E siccome quello di oggi sembra un pomeriggio all'insegna dei colpi a sorpresa, ecco un altro break con Cocciaretto che si porta sul 3-2. Ma come già successo poco fa è puntuale la risposta di Pera che firma un altro contro break, risultato ora di 3-3. Come se avere il servizio a disposizione fosse uno svantaggio, la serie di break prosegue con Elisabetta che si porta sul 4-3 quindi il time out per alcuni problemi della nostra portacolori con conseguente sospensione della sfida.

Pochi minuti ed Elisabetta Cocciaretto rientra in campo con un'altra fasciatura. Due punti dil fila poi il buio con 4 punti di fila della Pera che vince il gioco e si porta sul 4-4.

E la sfida sembra cambiare musica perchè Bernarda Pera migliora al servizio, Cocciaretto si deconcentra e adesso è sotto 5-4. E il primo set sfuma perchè Elisabetta continua a stentare al servizio: due doppi falli di fila per Bernarda Pera che così chiude sul 6-4 il primo set.

Qualche attimo di attesa per lo start del secondo set perchè Elisabetta Cocciaretto ricorre per la seconda volta al time out ma al rientro in campoo trova buone giocate e strappa subito il servizio alla Pera. E arriva anche il 2-0 con il matche che sembra aver cambiato fisionomia ma questa è solo un'illusione perchè Cocciaretto sbaglia anche giocate facili con Pera che vince due giochi di fila portandosi sul 2-2. Chi ci capisce qualcosa in questa sfida è bravo perchè quando Pera sembra poter gestire la partita, ecco 4 errori gravi di fila con Cocciaretto che le strappa il servizio e si porta così sul 3-2. Ma quando la partita sembra prendere una direzione ecco immediata la smentita con il secondo set che somiglia parecchio al primo con il 4-4 maturato ancora a suon di break. E in un vortice infinito di imprevisti ecco che Pera mantiene il suo servizio portandosi sul 5-4 poi lo stesso fa Cocciaretto che firma il 5-5.

Buoni scambi, giocate di livello, Pera che alterna buone cose ad errori, Cocciaretto che non molla e dopo il 6-5 in favore di Pera, ecco il 6-6 che vuol dire tie break. Ma Elisabetta nella fase cruciale della contesa sbaglia troppe giocate importanti, Pera non si lascia sfuggire l'occasione e fa sua la partita vincendo il tie break 7-2.