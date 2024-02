Roberto Mancini in visita al Moie Vallesina: il Ct dell'Arabia Saudita, testimonial della Regione, ospite al Grande Torino

JESI Roberto Mancini in visita al Moie Vallesina, società di Promozione seconda in classifica nel girone A. Il ct jesino dell'Arabia Saudita, testimonial della Regione Marche, ha fatto tappa al campo d'allenamento Grande Torino per salutare il presidente Roberto Possanzini e i calciatori che si stavano allenando. C'è stato tempo anche per scattare una foto di gruppo con l'ex allenatore della Nazionale italiana campione d'Europa.

