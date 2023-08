MAIOLATI SPONTINI Lutto a Moie per la scomparsa improvvisa di Erminio Cesaroni, 82 anni, collaboratore del campo “Grande Torino” e grande tifoso del Moie Vallesina Calcio. Ricoverato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi alcuni giorni fa, si è spento domenica lasciando nel dolore la moglie Celestina Clementi, i figli Milena, Stefano, Stefania, Michele, Romina, Lorenzo ed Andrea, i generi Marco, Cristiano e Lorenzo, le nuore Romina, Paola e Magdalena, i nipoti e i fratelli Augusto e Ines, i cognati e i parenti.

Toccante il saluto del Moie Vallesina, che ne ricorda l’appassionata presenza sugli spalti e l’affettuosa amicizia. Uomo umile, sorridente e sempre disponibile ha seminato amore nella sua grande famiglia e nella collettività. «Il Moie Vallesina Asd esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Erminio Cesaroni, collaboratore del campo Grande Torino per molti anni e da sempre tifoso dei colori rossoblù. La società si unisce al dolore della famiglia rivolgendo le più sincere e sentite condoglianze. Buon viaggio Erminio». La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato Anibaldi e Pandolfi. L’ultimo addio oggi pomeriggio alle 16,40 muovendo dalla casa del Commiato per la Chiesa Cristo Redentore di Moie dove alle 17 verrà celebrata la messa esequiale. La tumulazione nel cimitero comunale di Moie di Maiolati Spontini. La famiglia ha voluto ricordare il caro Erminio con una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi e Vallesina.