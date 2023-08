TOLENTINO Tragedia ieri pomeriggio a Tolentino. Raffaele Crudeli, 65 anni, ex portiere della casa di riposo della città, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. L’allarme in pieno centro storico, nell’appartamento in via Albo Damiani dove l’uomo - in pensione da pochi giorni - viveva da solo.





I vicini di casa non lo vedevano da qualche giorno e ieri pomeriggio, preoccupati dal cattivo odore che proveniva dal portone d’ingresso dell’appartamento oltre che dagli insetti apparsi sulla finestra, hanno avvertito la polizia locale di Tolentino. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 di Macerata e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino. Dopo aver aperto il portone, i soccorritori che sono entrati non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Fedeli era disteso a terra, senza vita. Stando ai primi accertamenti, l’uomo sarebbe morto cinque o sei giorni fa. Il corpo era infatti in avanzato stato di decomposizione. Per quanto riguarda la causa della morte, tra le prime ipotesi quella del malore.

Esame autoptico

Non sarebbero infatti stati riscontrati segni di violenza sul corpo, ma bisognerà attendere l’esame autoptico per accertare con esattezza le cause della tragedia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dal maggiore Giulia Maggi, che si sono occupati degli accertamenti. Raffaele Crudeli era molto conosciuto in città. Ha lavorato per anni all’Asp Porcelli per una cooperativa, come portiere della struttura e si occupava anche di altri servizi. Appassionato di musica, suonava la chitarra e in passato aveva anche scritto dei brani. «Una persona cordiale e disponibile», ricorda il direttore dell’Asp Porcelli, Laila Cervigni. Raffaele Crudeli lascia due figli, la madre Maria Silvana, il fratello e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva.