Recanatese a rapporto dal patron Guzzini: Giampaolo è arrivato all'ultima spiaggia

RECANATI Aria pesante in casa della Recanatese. La quarta sconfitta consecutiva in trasferta ha aperto la crisi. Crisi di risultati, crisi di gioco e sopratutto crisi d’identità per una squadra costruita per vincere e ora attanagliata dalla paura.

Il patron Adolfo Guzzini ha chiamato a rapporto il direttore tecnico Josè Cianni: l’allenatore Federico Giampaolo rischia l’esonero e la trasferta di domenica ad Albalonga sarà l’ultima spiaggia. Se la Recanatese non si sveglia avverrà il cambio in panchina: soluzione interna con la promozione del vice Marco Mancinelli (per lui sarebbe un debutto assoluto) oppure arriverà un tecnico d’esperienza. «Siamo tutti sotto esame, io per primo - risponde Cianni alla domanda sul futuro di Giampaolo - Dal direttore al mister fino ai giocatori, nessuno escluso. Cosi non va, i nostri numeri sono impietosi e i numeri non sbagliano mai. Siamo in evidente difficoltà, non possiamo esprimerci in questo modo ed è inaccettabile la classifica attuale. La Recanatese delle ultime settimane è la brutta copia del rullo compressore d’inizio stagione. Delle prestazioni di Vasto e con il Montegiorgio salvo a malapena gli ultimi venti minuti di mercoledì. Siamo bloccati a livello psicologico, spesso non siamo lucidi e commettiamo troppi errori. È arrivato il momento di cambiare rotta. Subito».

