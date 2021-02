La Recanatese esonera Giampaolo e si affida a Giovanni Pagliari per il rilancio

RECANATI - Cambio in panchina per la Recanatese che ufficializza la fine del rapporto con il tecnico Giampaolo dopo la sconfitta subita mercoledì nel derby contro il Montegiorgio. «La Recanatese comunica che Federico Giampaolo non è più l’allenatore della prima squadra giallorossa - si legge nella nota della società giallorossa - La società intende ringraziare Giampaolo per l’attività svolta nel periodo di collaborazione augurandogli, per il prosieguo della sua carriera, i migliori successi».

Scartata una soluzione interna con la promozione del vice Marco Mancinelli, che sarebbe stato al debutto assoluto, la Recanatese ha deciso di ripartire con un tecnico d’esperienza raggiungendo l’accordo con Giovanni Pagliari, 59 anni, già visto sulle panchine di Maceratese, Vis Pesaro e Ancona. Ultima esperienza nella stagione 2018/19 al Perugia, come allenatore della Primavera. Nel suo curriculum di allenatore vanta tre promozioni e quattro piazzamenti playoff, oltre alla Panchina d’Argento 2006/07 assegnatagli per la conquista del campionato e della promozione in Prima Divisione con il Foligno.

Ultimo aggiornamento: 20:09

