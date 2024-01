Ancona, bis in entrata: ecco Moretti e Giampaolo (strappato alla Samb). Rossoblu su tutte le furie

ANCONA Come anticipato questa mattina (4 gennaio) sulle colonne web e cartacee del Corriere Adriatico, l'Ancona ufficializza due colpi in entrata. Si tratta degli attaccanti Federico Moretti ('94) di ritorno in biancorosso dopo l'inizio di stagione al Brindisi e Daniel Giampaolo ('95), appena liberato dalla Recanatese, strappato alla Sambenedettese di cui sembrava ormai promesso sposo. Le ufficialità sono arrivate, da parte dell'Ancona, entrambe intorno all'ora di pranzo.

Il ritorno di Moretti

L’U.S.

Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’94 Federico Moretti che si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo. Moretti, ha iniziato la stagione nel Brindisi, dove ha totalizzato 16 presenze. «Sono felice di essere ritornato – ha detto -. Nei mesi scorsi non me ne sarei mai voluto andare, soprattutto dopo aver svolto tutto il ritiro estivo. Speravo di poter tornare, ed è successo. Non sono spaventato dalla classifica, con la giusta mentalità avremo modo di risollevarci comportandoci da vera Ancona. Il campionato è come sempre difficile, ma nella seconda parte del torneo proveremo ad essere protagonisti».

L'operazione Giampaolo

L’U.S. Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’95 Daniel Giampaolo che si è legato al club biancorosso a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo. Giampaolo, ha iniziato la stagione nella Recanatese, dove ha totalizzato 14 presenze siglando una rete. «Avevo desiderio di mantenere la categoria – ha detto – e quando si è aperta la possibilità di approdare ad Ancona, una piazza che mi ha sempre affascinato, non ho esitato. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, sono a disposizione di mister Colavitto».

La rabbia della Sambenedettese

La U.S. Sambenedettese esprime tutto il proprio dissenso per il comportamento altamente scorretto del calciatore Daniel Giampaolo e del suo agente Gianfranco Cicchetti, che vanno contro ogni principio di rispetto e lealtà sportiva da sempre incarnato dalla nostra società: infatti, dopo aver raggiunto da giorni l’intesa totale tra le parti e aver insieme concordato anche altri dettagli importanti come numero di maglia (già stampata) ed alloggio, il calciatore in questione dalla serata di ieri non ha più risposto alle chiamate dei dirigenti rossoblù accordandosi contemporaneamente con un altro club senza effettuare la minima comunicazione.

Un atteggiamento davvero indecoroso nei confronti della Samb e dell’intera città, segnale chiaro di una mentalità che non può sposarsi affatto con quella rossoblù: serietà e valori morali restano per tutti noi aspetti principali, che sono venuti meno in poche ore da parte di personaggi dai quali la nostra società è ben felice di prendere definitivamente le distanze nel presente e nel futuro.