Ruci al veleno dopo il 3-1 del Tolentino: «Il mio gol dedicato a Giampaolo»

TOLENTINO - Il primo gol segnato da Alessio Ruci, alla prima segnatura con la maglia del Tolentino, è stato molto bello. Stop e conclusione al volo con il pallone a insaccarsi alla sinistra del portiere della Recanatese. «Per noi è stata una vittoria fondamentale, voluta da tutta la squadra - dice il centrocampista classe ‘96 del Tolentino - Sono molto contento per il gol segnato, anche perché per me stava diventando un tabù. Nelle ultime giornate ci sono andato sempre vicino, ma avevo trovato sulla mia strada i legni della porta avversaria».



Contro la Recanatese, battuta 3-1, Ruci ha segnato il classico gol dell’ex. «Non c’è stata in me nessuna rivalsa contro la mia ex società, perché a Recanati mi sono trovato bene - dice Ruci - Questo gol lo voglio dedicare a mister Giampaolo che nella sua gestione non mi ha mai dato nessuna possibilità. Detto questo, auguro alla Recanatese di vincere il campionato. A Tolentino mi sono trovato molto bene perché ci sono un ottimo gruppo e un allenatore che ha creduto subito in me. Hanno fiducia e io cerco di ripagarla sul campo. È un periodo in cui stiamo facendo bene e vogliamo continuare così. Prima di tutto vogliamo conquistare la salvezza, poi si vedrà».





