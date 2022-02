La Recanatese si assicura altri gol: preso anche Minnozzi, Minella farà il percorso inverso

RECANATI I gol di Minnozzi per puntare decisamente alla Serie C. Colpo grosso della Recanatese che ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Minnozzi, 25 anni, appena svincolatosi dal Pineto. L’attaccante anconetano ha sostenuto la prima seduta d’allenamento con i nuovi compagni al Tubaldi e sarà disposizione del tecnico Giovanni Pagliari a partire dalla partita di domenica prossima contro la Samb. L’estro e le qualità dell’attaccante sono già note. Quattro anni fa, in Eccellenza con il Porto d’Ascoli, collezionò un invidiabile bottino di 20 reti in 28 partite, cui seguì un altro campionato di Eccellenza vinto con il Tolentino e 13 reti segnate, prima delle altre 14 reti nella stagione successiva in Serie D. Molto probabilmente prenderà il posto di Santiago Minella che sembra avere le valigie in mano: la pista più calda al momento sembra essere proprio quella direzione Pineto, andando ad occupare il posto lasciato libero da Minnozzi.

