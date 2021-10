Castelnuovo-Recanatese sospesa per infortunio dell'arbitro: Minella aveva sbloccato nel primo tempo

ANCONA Partita sospesa per infortunio dell’arbitro. Gira storto per la Recanatese che vinceva 1-0 a Pineto contro gli abruzzesi del Castelnuovo nell’unico anticipo della 7ª giornata del girone F di Serie D. La partita è stata sospesa al secondo minuto della ripresa per un problema muscolare a un polpaccio accusato dall’arbitro Rizzello di Casarano. La rete era stata realizzata al 16’ del primo tempo da Minella. Domani si giocano tutte le altre partite con il derby Porto d’Ascoli-Tolentino in copertina. Il Castelfidardo ospita la Matese, il Fano affronta il Notaresco al Mancini. Trasferta in Molise per la Samb, che affronta il Vastogirardi, mentre il Montegiorgio è di scena a Nereto.

SERIE D girone F 7ª giornata (ore 14.30)

Castelnuovo-Recanatese sospesa al 47' sullo 0-1

Castelfidardo-Matese

Fano-Notaresco

Fiuggi-Pineto

Nereto-Montegiorgio

Porto d’Ascoli-Tolentino

Trastevere-Alto Casertano

Vastese-Chieti

Vastogirardi-Samb

CLASSIFICA

Fiuggi 15

Pineto 13

Recanatese 13

Trastevere 12

Castelfidardo 12

Matese 11

Notaresco 10

Porto d’Ascoli 10

Castelnuovo 10

Tolentino 9

Chieti 8

Vastese 6

Vastogirardi 6

Fano 5

Samb 4

Montegiorgio 4

Nereto 2

Alto Casertano 1

PROSSIMO TURNO 8ª giornata (domenica 8 ore 14.30)

Alto Casertano-Porto d’Ascoli

Chieti-Castelnuovo

Montegiorgio-Fano

Notaresco-Matese

Pineto-Vastogirardi

Recanatese-Nereto

Samb-Castelfidardo

Tolentino-Vastese

Trastevere-Fiuggi

