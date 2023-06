RECANATI - Approvato il progetto di sistemazione e asfaltatura della strada Fonte di Castelnuovo. Si tratta di un intervento da 180mila euro che permetterà alla strada bianca di diventare fruibile in maggiore sicurezza e favorire la viabilità anche nel quartiere Castelnuovo dove, proprio in vista dell’avvio di nuovi cantieri, arriveranno non pochi disagi nella zona.



«Si tratta di una strada stretta e bianca - dice il sindaco Antonio Bravi - che grazie ai lavori di asfaltatura potrà servire ad alleggerire il traffico nel quartiere Castelnuovo. Quando sarà stata sistemata, anche se non ha un’ampia carreggiata, potrà comunque essere utilizzata come percorso alternativo». Poi fa il punto sull’iter dei lavori. «Abbiamo approvato il progetto, nei prossimi giorni chiederemo il mutuo e credo che con 15 giorni arriverà l’esito della richiesta. Poi saranno affidati i lavori e credo che nel mese di luglio sarà realizzata». Bravi si concentra poi sul rebus viabilità nel quartiere Castelnuovo che dovrà essere risolto in vista dell’avvio dei prossimi cantieri. «Tre sono quelli della rigenerazione urbana - aggiunge -. Uno interessa le case popolari con la ristrutturazione di una palazzina importante. E poi è in programma il rifacimento della pavimentazione di via Angelo Giunta che sarà realizzato in tre stralci dall’Astea».



E se da un lato potranno essere riscontrati dei disagi per via dei cantieri edili, quello che potrebbe creare maggiori difficoltà è proprio relativo a via Angelo Giunta: la strada principale, a senso unico, del quartiere. «I cantieri della rigenerazione dovranno partire entro settembre. Quello delle case popolari avrebbe già dovuto essere avviato. Dobbiamo stare attenti alle sovrapposizioni anche se saranno inevitabili. Per il cantiere dell’Astea ci sarà l’interruzione del traffico nel tratto di strada interessato e bisognerà prevedere modifiche alla viabilità su cui abbiamo già ragionato, vista l’esperienza in passato di un altro cantiere a Castelnuovo. Per quanto riguarda i tempi potrebbero volerci tre o quattro mesi a stralcio, ma non è detto che i lavori si debbano fare in continuità. Ecco allora che la strada Fonte di Castelnuovo che andremo ad asfaltare a breve sarà fondamentale». Intanto è stata rinviata a martedì la commissione urbanistica e lavori pubblici convocata per fare il punto della situazione delle strade. «Ogni bomba d’acqua ha fatto dei danni - conclude Bravi - vedremo come poter intervenire».