TOLENTINO Per tre anni smaltire i rifiuti costerà 5 milioni e 800mila euro in più, perché a fine settembre sarà esaurita la capacità della discarica di Cingoli. I rifiuti andranno per 30mila tonnellate a Fermo, sia quest’anno che il prossimo (solo 10mila tonnellate nel 2024), 40mila tonnellate nel 2024 a Tavullia, con un costo di 200 euro a tonnellata.





Gli aumenti dei costi sui cittadini saranno del 15-20 per cento, spalmati su più anni. Due i punti in discussione durante l’assemblea di ieri: il primo è stato il piano triennale di emergenza per la gestione rifiuti (astenuti Morrovalle e Urbisaglia), il secondo il piano di abbancamento nelle discariche e il mandato al Cda per stringere l’accordo con Cingoli per l’ampliamento di Fosso Mabiglia, punto su cui il Comune si è astenuto. Cingoli compirà gli atti ufficiali necessari ad ampliare la discarica di Fosso Mabiglia «solo quando ci saranno nero su bianco i cinque siti individuati per ospitare la futura discarica. L’impegno nostro c’è ma questa è una condizione irrinunciabile che poniamo», ha detto il sindaco Michele Vittori. Ci vorranno almeno due anni per vedere pronto l’ampliamento, circa 250mila tonnellate per cinque anni di autonomia, l’ecoindennizzo dovrebbe essere di circa 36 euro a tonnellata per Cingoli, per un totale di nove milioni. Ha detto il presidente del Cda Cosmari Giuseppe Giampaoli: «Fino ad oggi abbiamo sempre tenuto tariffe molto basse, presenteremo un’istanza all’Ata per chiedere di adeguare le tariffe per l’emergenza rifiuti. Cerchiamo una collaborazione preventiva dell’Ata per avere minor impatto possibile sui cittadini. Con questo piano potremo affrontare in sicurezza i problemi di abbancamento per i prossimi tre anni».

Discarica Cingoli



Ha aggiunto il presidente della Provincia e dell’Ata Sandro Parcaroli: «Adesso sistemiamo la questione della discarica di Cingoli, quando avremo i cinque siti sceglieremo quello per la nuova discarica. Pesaro ci costa molto più di Fermo, che però può accogliere pochi rifiuti, se la Regione dovesse autorizzare l’ampliamento potrebbero accogliere le 40mila tonnellate. Prevedendo 140mila tonnellate aggiuntive da qui al 2025 staremmo abbastanza bene come abbancamento».