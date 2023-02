Recanati, arriva il semaforo a chiamata per gli automobilisti (in salita). ​«In caso di mancato verde premere il pulsante». Le critiche

RECANATI Non è passato inosservato il cartello sotto a uno dei tre semafori installati a Castelnuovo per la nuova viabilità temporanea necessaria durante alcuni cantieri edili nelle vie della frazione. «In caso di mancato verde premere il pulsante».

Le critiche

Le critiche sono arrivate anche da parte del consigliere di FdI Pierluca Trucchia che sottolinea come sia «assurdo che in una strada in salita si debba scendere dall’auto per far scattare il verde e poi risalire prima che non diventi nuovamente rosso. Ma questa è stata la trovata dell'amministrazione che ha installato ben tre semafori pur di non ascoltare la proposta che aveva fatto la minoranza per la viabilità a Castelnuovo».