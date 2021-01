Dai gol di Minella all'esperienza di Camillucci e Patrizi: il Tolentino prenota tre colpi di mercato

TOLENTINO - Fermo e con diversi giocatori in quarantena a causa del Covid, ma più che mai attivo sul mercato. Il Tolentino è pronto a muoversi per rinforzare la squadra. L’uscita dai ranghi di Minnozzi e Gallozzi, oltre agli ultimi risultati negativi, hanno portato la società a provvedere al rafforzamento della squadra. Almeno tre dovrebbero essere i giocatori che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare alla corte di mister Mosconi.

Nelle ultime ore sono saliti alla ribalta giocatori di esperienza, molto conosciuti nell’ambiente calcistico marchigiano. Per il reparto avanzato il direttore sprtivo Giorgio Crocetti ha avviato la trattativa con l’attaccante Santiago Minella, ora al Delta Porto Tolle, società veneta di Serie D. Nelle Marche Minella ha già vestito le maglie di Sangiustese, Castelfidardo e Montegiorgio. Nelle ultime due stagioni, prima di trasferirsi in Veneto, Minella ha giocato nel Forlì e nel Notaresco, squadra con la quale ha segnato 18 gol in 35 partite giocate nella stagione 2018/19. Per il ruolo di difensore e centrocampista potrebbe arrivare dall’Osimana l’accoppiata formata da Luca Patrizi e Cristiano Camillucci.



