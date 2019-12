Jesina e Matelica già avanti 2-0, Recanatese e Montegiorgio sullo 0-0, Tolentino sotto 0-1

ANCONA - Il derby Porto Sant’Elpidio-Matelica, che si gioca al Montevidoni di Sant’Elpidio a Mare, è il piatto forte della 14ª giornata del girone F di Serie D. I biancorossi ospiti sono in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Leonetti e Tomassini. La Recanatese, seconda in classifica a -5 dal Notaresco, sta pareggiando 0-0 a Campobasso, mentre gli abruzzesi stanno vincendo 2-1 contro il Chieti. Esami in trasferta anche per il Montegiorgio, impegnato a Pineto, e per la Sangiustese, che affronta i molisani del Vastogirardi ad Agnone. Partenza a razzo della Jesina che al Carotti conduce già 2-0 contro il Fiuggi: a segno Cruz Pereira e De Lucia. Il Tolentino sta invece perdendo 1-0 al Della Vittoria contro il Cattolica: la rete è stata segnata dal figlio d’arte Rizzitelli.



14ª giornata: Avezzano-Real Giulianova 0-0; Campobasso-Recanatese 0-0; Jesina-Fiuggi 2-0 (Cruz Pereira, De Lucia); Notaresco-Chieti 2-1 (Cancelli, Sansovini, Fantauzzi); Pineto-Montegiorgio 0-0; Porto Sant’Elpidio-Matelica 0-2 (Leonetti, Tomassini); Tolentino-Cattolica 0-1 (Rizzitelli); Vastese-Agnonese 1-1 (Esposito F.); Vastogirardi-Sangiustese 0-0.



Classifica: Notaresco 34, Recanatese 29, Pineto 23, Matelica 22, Montegiorgio 22, Agnonese 21, Vastese 19, Campobasso 19, Vastogirardi 19, Porto Sant’Elpidio 17, Fiuggi 16, Sangiustese 16, Giulianova 16, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 6, Cattolica 5. Ultimo aggiornamento: 15:03





