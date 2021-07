Ancona ha celebrato i 65 anni del Panathlon: un augurio per ripartire

ANCONA - Il Panathlon Club Ancona ha compiuto i suoi primi 65 anni. Un periodo passato a diffondere i principi etici e morali dello sport che sono i cardini del Panathlon International, dando impulso soprattutto ai valori che reggono il mondo sportivo. La festa di compleanno è stata celebrata l’altra sera al Seebay di Portonovo dove per l’occasione erano presenti le massime cariche dell’associazione: il presidente del Distretto Italia Giorgio Costa, il consigliere internazionale Luigi Innocenzi, il Governatore d’Area 5 Distretto Italia (Marche, Emilia Romagna) Lucio Montone, il presidente del Collegio Statutario di Garanzia Riccardo Galassi. C’erano anche i presidenti degli altri club marchigiani, il vicepresidente del Distretto Italia Alberto Paccapelo. Graditi ospiti, tra gli altri, il presidente regionale del Coni Fabio Luna e molte autorità civili. Per l'occasione è stata presentata la nuova edizione di "Le Marche a cinque cerchi", il libro che Andrea Carloni ha dedicato alla storia e ai dati statistici riguardanti la partecipazione degli atleti 8e non solo) marchigiani, ai Giochi Olimpici, da Atene 1896 a Rio de Janeiro 2016, compresi i Giochi invernali e le Paralimpiadi.

