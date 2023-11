PESARO Lunedì di riposo annullato per i giocatori della Carpegna Prosciutto dopo la brutta prestazione contro Cremona. Ieri mattina la squadra ha rivisto al video i tanti errori commessi nell’arco di tutta la partita e in questa settimana bisognerà lavorare su tanti aspetti, ad iniziare da quello mentale, fino ad arrivare alle cose più pratiche in difesa, dove non è possibile farsi portare via la palla da sotto il naso stando a vedere come successo a qualche giocatore biancorosso nel primo tempo, e anche in attacco la squadra non ha mai trovato tiri comodi. La partita contro la Vanoli che ha meritatamente vinto, ha lasciato tanto amaro in bocca a tutti, ad iniziare dai tifosi che si sono sobbarcati oltre 600 chilometri di viaggio pagando il biglietto, per vedere praticamente una non partita, visto che a parte i primi due o tre minuti poi il match è sempre rimasto saldamente nelle mani di Cremona.

La delusione

Amareggiato anche lo staff tecnico, che non si aspettava assolutamente una prova del genere da parte dei giocatori, visto che la maggior parte dei ragazzi biancorossi ha giocato ampiamente sotto le sue possibilità e questo è inaccettabile, considerato che a breve termine la gara era una di quelle importanti, ed in caso di vittoria avrebbe messo quattro partite di vantaggio sugli ultimi due posti che significano serie A2. Adesso il calendario propone il match casalingo contro Treviso, formazione alla portata dei biancorossi a patto che non siano quelli visti in Lombardia domenica scorsa o in casa con Napoli, ma piuttosto quelli ammirati contro Tortona e in precedenza con Milano. Onestamente ci si augura di non vedere più partite del genere, visto che perdere e vincere fa parte del gioco, ma non è ammissibile fare prestazioni del genere perché fanno arrabbiare davvero tutti, compresi sponsor e società. L’aspetto che dà fastidio a tutti è come si è arrivati alla sconfitta contro Cremona, senza mai praticamente lottare, con la squadra senza aggressività in difesa e confusionaria in attacco. Intanto la partita di domenica ha fatto registrare la migliore prova stagionale per l’ex Vuelle Simone Zanotti e per lo statunitense Wayne McCullough. La Vanoli ha migliorato anche qualche prestazione di squadra per quanto riguarda questa stagione, come per esempio negli assist.