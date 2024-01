Marche tricolore nel ciclocross a Cremona con Ania Bocchini, Mery Guerrini, Antonio Macculi e anche nella staffetta col Team Cingolani (foto Giorgio De Negri)

Molto lusinghiero il bilancio degli atleti marchigiani di nascita e anche quelli aderenti ai team tesserati con il comitato regionale FCI Marche in occasione dei campionati italiani di ciclocross che si sono svolti nel fine settimana del 13-14 gennaio a Cremona con le sole categorie juniores, under 23, élite e amatori.

Notevole il contributo dei risultati con quattro vittorie tricolori, diversi podi e piazzamenti al parco Po della città cremonese, dove le principali insidie sono state le rigide temperature notturne e il ghiaccio trasformato in fango.

Le prestazioni

Da rilevare le tre eccellenti prestazioni in ambito individuale di Antonio Macculi, Ania Bocchini e Mery Guerrini che vanno ad aggiungersi ai primi due posti occupati dal Team Cingolani e dal Team Co.Bo Pavoni nella gara a staffetta (team relay).

Per Mery Guerrini (Team Co.Bo Pavoni) è il primo titolo tricolore nella categoria master donna 1: “Se vuoi qualcosa, vai e prenditela! Un sogno finalmente diventato realtà. Di gara in gara cerco sempre di trarre il meglio e di meritarmi tutto ciò che arriva”.

Così Ania Bocchini (Team Cingolani), vincitrice del titolo tra le master donna 2 e già tricolore nel 2021 a Lecce: “Vittoria personale e di squadra, due gare toste e sentite, ma fierissima della mia prestazione viste le difficoltà del percorso. Che bella stagione, che bello sport”.

Un raggiante Antonio Macculi (Team Cingolani) ha bissato il trionfo del 2023, riconfermandosi tra i master 1: “Una maglia che volevo riconquistare con tutte le mie forze. Inutile descrivere la mia felicità in questo momento, ma posso dire di essere particolarmente soddisfatto per aver vinto sia la gara individuale che il team relay, sempre con cuore, testa e gambe”.

Il quartetto

Il quartetto del Team Cingolani composto da Claudio Moronci, Alessandro Diletti, Ania Bocchini e Antonio Macculi ha messo il timbro nella staffetta riservata alle categorie miste amatoriali anticipando di 2’49” il Team Co.Bo Pavoni (Giovanni Filippo Raimondi, Michele Salza, Mery Guerrini ed Emanuele Ciarletti) e di 4’36” la compagine piemontese della MTB Academy Giaveno (Sara Brogiato, Mattia Roppolo, Flavio Leone e Lorenzo Micca).

Trovandosi sulla propria strada una arrembante Sara Casasola della FAS Airport Service Guerciotti Premac verso la conquista del titolo tra le donne élite, terzo gradino del podio nella medesima categoria per Rebecca Gariboldi del Team Cingolani: “Salire di nuovo sul podio è sempre un bel risultato dopo aver recuperato dall’influenza.

Sara Casasola ha avuto una marcia in più ed è la conferma da inizio stagione. Nel momento in cui sono stata raggiunta dalla seconda classificata Letizia Borghesi, sono scivolata in un passaggio tecnico e ho perso quei metri necessari per tenerle la ruota e provare a giocarmi la seconda piazza”.

Per la new entry del Team Cingolani Ilenia Lazzaro, esordio con la nuova casacca premiato dal terzo posto nella categoria master donna 3.

Tra i principali piazzamenti colti entro la top-10 il settimo posto della campionessa regionale in carica delle donne juniores Alice Pascucci (Alè Cycling Team), in luce anche Marco Pavan (Team Cingolani – 6°élite), Claudio Moronci (Team Cingolani – 7°master 2), Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club – 7°master 3), Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo Pavoni – 7°master 5) e Maurizio Campanari (Passatempo Cycling Team – 8°master 8).

Alle società impegnate nella trasferta di Cremona, agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici, il Comitato Regionale FCI Marche del presidente Lino Secchi e tutto il consiglio regionale esprimono le più vive congratulazioni per la determinazione e l’impegno che hanno contribuito a portare ai massimi livelli il ciclocross marchigiano.