Fabio Aru quarto ad Ancona nel cross, il trionfo è per Bertolini

ANCONA - L'azzurro ed olimpionico Gioele Bertolini si è aggiudicato il Trofeo Le Velo di ciclocross, disputatosi ad Ancona su i prati antistanti lo stadio Del Conero. L'atleta più atteso però era Fabio Aru, il campione sardo della Uae Emirates, alla sua ultima gara con questa squadra e alla prima gara dopo tre mesi e mezzo, dopo che si era ritirato dal Tour de France, si è piazzato quarto, un risultato incoraggiante per iniziare una preparazione robusta, che lo rimetta definitivamente in carreggiata facendogli ritrovare lo smalto perso ormai da tre stagioni, complici anche numerosi problemi fisici.

Il sardo ha ripreso confidenza con una disciplina che non disputava da molti anni con una prestazione in crescendo che lo ha visto chiudere a pochi secondi da Pescarmona e Capponi arrivati rispettivamente secondo e terzo. A dominare la scena è stato Gioele Bertolini. “Grazie per l’accoglienza, è stata una bella fatica- ha dichiarato Aru - Il terreno era pesante, non è stato facile. Complimenti a questi ragazzi, per me è stato un grande divertimento, fare ciclocross fa sempre bene. Sicuramente la strada è un’altra cosa, è bello tornare al ciclocross dopo tanti anni, anche se adesso lo sto correndo per divertimento“.

