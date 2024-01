Autobotte carica di benzina si ribalta alla rotonda: morto l'autista di 45 anni

CREMONA - Un 45enne di nazionalità straniera è morto questa mattina in un incidente stradale a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, lungo la strada statale Padana inferiore. Lo schianto si è verificato questa mattina poco dopo le 6: la vittima guidava un autoarticolato cisterna carico di benzina e a Drizzona, anziché percorrere correttamente il rondò, è salito sull'aiuola centrale e ha perso il controllo del mezzo che si è poi ribaltato demolendo il guard-rail. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. Appena arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno sparso schiuma protettiva attorno all'autocisterna.