OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle ore 18:00 ad Osimo in via Olimpia per l'incendio di un garage. Sul posto la squadra di Osimo, con in supporto l'autobotte dalla Sede Centrale, ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale coinvolto. Una persona è rimasta leggermente ferita ed è ricorsa alle cure del personale sanitario giunto sul posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA