Newcastle, tante novità in vista. E per la panchina spunta l'ipotesi Mancini

ANCONA - Ipotesi, voci, considerazioni. Ma in un mondo del calcio dove ogni giorno il colpo di scena è puntuale come un orologio svizzero ecco un altro pensierop. E se Roberto Mancini tornasse in Europa? Non è facile per carità ma in Inghilterra ci credono e, qualora il Newcastle non dovesse riuscire a raddrizzare la propria stagione, potrebbe puntare proprio sul tecnico jesino per la prossima stagione.

Storia che conosciamo tutti: l'allenatore marchigiano ha lasciato la Nazionale Italiana per trasferirsi in Arabia Saudita dove attualmente vive, tuttavia un rientro nella terra dei Windsor non sarebbe così sgradito. Quanto al Newcastle Eddie Howe non sta brillando e sembra che - siamo ancora alle voci - il club bianconero pensi ad un'alternativa.