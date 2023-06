Nasce il San Benedetto Calcio (ex Porto d'Ascoli). Fausto Massi sarà presidente e amministratore del club

SAN BENEDETTO- È stata approvata oggi (23 giugno) dalla Figc la nuova denominazione "San Benedetto Calcio Srl ssd" che nasce dalla trasformazione del titolo sportivo del Porto d'Ascoli (Serie D). Il presidente e amministratore sarà Fausto Massi, fratello di Vittorio (ex presidente del Porto d'Ascoli) che invece ricoprirà il ruolo di vice presidente.

Ai nastri di partenza

Nella prossima squadra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie D mercato in corso. L'allenatore, come ufficializzato nei giorni scorsi, sarà Maurizio Lauro nell'ultima stagione protagonista della salvezza in Lega Pro con l'Alessandria.