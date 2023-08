SAN BENEDETTO Ora c’è l’ufficialità da parte della Figc. la San Benedetto calcio del presidente Vittorio Massi cambia denominazione ed ora è Us Sambenedettese Ssd a r.l. La tanto sospirata notizia è arrivata nella tarda serata di ieri attraverso una comunicazione ufficiale della Figc. «Viste le motivazioni addotte e la documentazione prodotta – si legge nella nota della Figc - in via straordinaria ed eccezionale, si approva il cambio di denominazione da San Benedetto calcio Srl Ssd a Us Sambenedettese Ssd a rl.»

Come è noto, già da alcune settimane il club di Vittorio Massi stava lavorando sotto traccia per il cambio di denominazione e negli ultimi giorni al patron sambenedettese erano già arrivati segnali positivi sul felice esito dell’operazione. Per perfezionare tutto l’iter burocratico il club di Massi ha allegato una lettera del sindaco Antonio Spazzafumo e ha sottolineato l’aspetto che quest’anno si celebrava il centenario della fondazione della Samb. La Figc ha esaminato tutte le documentazioni che sono state prodotte da Massi e ha concesso così il cambio di denominazione in deroga. Una bella notizia che ha fatto felici i tifosi della Samb. Si conclude così positivamente un grosso lavoro che è stato effettuato dal presidente Massi, In due mesi ha trasformato il Porto d’Ascoli in San Benedetto calcio e poi è riuscito ad ottenere la denominazione Sambenedettese. Intanto la squadra rossoblù continua a far vedere buone cose sul campo. «Abbiamo disputato un’altra buona partita anche se abbiamo fatto più fatica nella gestione e nella riconquista della palla. Dobbiamo continuare a lavorare con intensità». È il commento che fa il tecnico della Samb, Maurizio Lauro, sulla prestazione effettuata dalla sua squadra nel test vinto per 1-0 con l’Atletico Centobuchi e disputato mercoledì scorso a Martinsicuro. La compagine rossoblù ha ancora una volta messo in evidenza buone qualità tecniche ed è già in grado di avere una discreta organizzazione di gioco.

Contro l’Atletico Centobuchi la Samb ha sciupato parecchio permettendosi di sbagliare un rigore con Buonavoglia, colpire due pali ed una traversa sempre con Tomassini e fallire diverse occasioni da gol. Senza nulla togliere all’Atletico Centobuchi che ha fatto comunque vedere buone cose, la vittoria è parsa piuttosto striminzita. Ma ci può stare, in un momento di preparazione precampionato, che si possano commettere degli errori e la mira sotto porta non possa essere ottimale. Resta comunque il fatto che la Samb sta già facendo capire quella che sarà l’impronta per il prossimo campionato. Il test di Recanati Ed ora c’è tanta curiosità nel vedere all’opera la Samb al cospetto di una squadra professionistica come la Recanatese che milita in Serie C. Le due compagini si affronteranno, in un test, domenica prossima, alle 17, al Tubaldi. Sarà l’occasione per vedere come se la caverà la squadra di Lauro di fronte ad un avversario di lignaggio superiore rispetto a quelli incontrati finora. Si potrà valutare come sarà la reazione della difesa davanti alle sollecitazioni degli attaccanti della Recanatese, così come se la Samb riuscirà a mantenere le belle impressioni che finora ha lasciato di una squadra che ha un buon possesso palla e che sa costruire un’efficace manovra offensiva. Mancherà ancora il centrocampista Paolini che sta smaltendo il fastidio ad un tendine. Sicuramente dal test di Recanati il tecnico Lauro cercherà di valutare altre situazioni di gioco e magari altri calciatori per avere un’idea complessiva su quello che è l’organico a sua disposizione. «Ovviamente con la Recanatese sarà un test più impegnativo – afferma Lauro -. Il test del Tubaldi ci dirà a che punto siamo nella preparazione»