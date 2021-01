Napoli-Empoli 0-0 diretta Gattuso con Politano e Petagna davanti

Il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gattuso sceglie il turnover in vista della partita di campionato contro la Fiorentina ma soprattutto in vista della Supercoppa contro la Juventus del 20 gennaio. Koulibaly torna dal primo minuto. A preoccupare a poche ore dal match è l'isolamento per tre giocatori dell'Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere che sono entrati in contatto con un positivo su un volo da Lamezia a Bologna del 4 gennaio.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

All.: Gattuso.

Empoli (4-3-3): Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic; Damiani, Haas, Ricci; Bajrami, Matos, Olivieri.

All.: Cozzi, Dionisi è in isolamento

