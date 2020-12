Milan, turnover e vittoria a Praga con gol di Hauge: ai sedicesimi da "primo"

Meglio di così non poteva andare. Nonostante un turnover massiccio (qualificazione già acquisita), il Milan vince anche in casa dello Sparta Praga e chiude la prima fase della manifestazione con il primo posto nel girone grazie al contemporaneo successo del Celtic Glasgow contro il Lille (3-2). Una prova importante quella dei rossoneri, che scendono in campo con tanti giocatori fino a questo momento poco impiegati. Tra i pali c’è Tatarusanu, con Conti (capitano) e Diogo Dalot terzini, mentre i due centrali sono Kalulu e Duarte. In mediana spazio a Krunic e Tonali, mentre i tre trequartisti sono Castillejo, Daniel Maldini e Hauge. Davanti Colombo. E a sbloccare il risultato è ancora il fantasista norvegese, che si conferma un ottimo acquisto, fino a questo momento, da parte del club di via Aldo Rossi. Passato in vantaggio, il Milan controlla il risultato, consapevole di quando può accelerare e farsi vedere nell’area avversaria. Come quando poco prima dell’intervallo sfiora il raddoppio con Castillejo, ma Heca respinge. Nella ripresa i rossoneri sono ordinati. In difesa Kalulu controlla ogni centimetro del campo, mentre in fase offensiva il Diavolo è libero di esprimersi. In campo si rivede Rafael Leao, rientrato dall’infortunio. Lo Sparta chiude in 10 per il rosso a Plechaty, ma nonostante l'inferiorità numerica sfiora il pari al 92' con Karlsson. Però, Tatarusanu è bravo a respingere.

