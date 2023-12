GROTTAZZOLINA Undici vittorie su undici partite. Quattro punti di vantaggio sulla seconda (Prata di Pordenone), nove sulla terza (Cuneo). Media spettatori sopra le 800 unità (erano 893 contro Pineto, record di tutti i tempi per il club). La Yuasa Battery Grottazzolina, protagonista nel campionato di pallavolo maschile di serie A2, sta diventando un caso nazionale in fatto di risultati, calore, serietà, programmazione. E il territorio risponde molto bene se è vero – com’è vero – che il pubblico arriva da più parti, dal litorale ai Sibillini.

APPROFONDIMENTI VOLLEY FEMMINILE Megabox a testa alta nella tana di Conegliano (capolista imbattuta): tigri montecchiesi in partita nei primi due set



I numeri

Numeri da capogiro per il team che, rinato dalle ceneri della gloriosa società fondata nel 1970, nel volgere di tre lustri ha saputo scalare vette importanti. Il presidente Rossano Romiti e il coach Massimiliano Ortenzi nel 2008 promisero il ritorno in A in 10 anni, invece di anni ce ne sono voluti solo 6 dopo il purgatorio della C, della B2 e della B1. Grotta dunque tornata in serie A nel 2016 e adesso la voglia matta di salire è tanta. Il mantra è sempre lo stesso: lavoro, testa bassa. Ma i tifosi fanno fatica a contenere il momento di grazia. Lo sanno bene le oltre 800 persone che affollano il PalaGrotta: festa di colori e musica, non solo schiacciate. Uno sport, la pallavolo, che ben si presta anche alle famiglie con pargoli al seguito. La Lega Volley aveva imposto l’ampliamento del palasport, portato da 600 a mille posti in soli tre mesi grazie all’impegno del Comune. E fortuna che ci sono le due nuove gradinate, sennò parte di quel pubblico avrebbe dovuto tornarsene a casa. Dentro i posti ci sono, fuori invece il parcheggio (sembrava immenso) comincia a diventare insufficiente. Altri numeri che testimoniano la volley-mania a Grottazzolina: la società (la M&G Scuola Pallavolo) conta 250 tesserati e 210 abbonati (altro record). Ora, fate due calcoli con il numero degli abitanti di Grottazzolina (3.300) e vi renderete conto che si tratta di cifre da primato. E i primi a sottoscrivere gli abbonamenti sono stati i due primi cittadini del territorio della M&G, che sta per Montegiorgio e Grottazzolina: il sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi (fratello maggiore del coach) e il sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi, non perdono una partita in casa.

Le autorità

A proposito di autorità: il 15 ottobre, al taglio del nastro del rinnovato palasport, erano presenti anche 12 sindaci del Fermano, oltre alle autorità militari e civili. Come a dire: abbracciamo la squadra nel sogno di un’intera provincia. Anche Federico Buffa ha applaudito la Yuasa Battery al debutto. E tanti altri personaggi, da Andrea Zorzi a Lorenzo Dallari, hanno toccato con mano la realtà grottese. Non a caso coach Ortenzi, l’altroieri sera, era ospite della rubrica After Hours (social tv della Lega Volley) condotta dal grande Zorzi e da Brogioni.

Le trasferte

In casa, grande festa. E in trasferta? Tanto calore anche qui, diretto e indiretto. Diretto come quello di domenica prossima: il gruppo organizzato Skapigliati (nato nel 1990), cuore del tifo, ha organizzato un pullman per restare vicini alla truppa di Ortenzi impegnata a Santa Croce sull’Arno. Il resto del paese, invece, seguirà il match in diretta tv sul canale Vbtv (applicazione gratuita) e, come sempre, il tifo si ritroverà al Roxy Bar, in centro storico, per tifare da maxi schermo. I sogni non nascono a caso: enormi sforzi da parte della società che ha messo in piedi un roster di quotati professionisti. Storie che si intrecciano in un mosaico perfetto amalgamato senza sbavature da coach Ortenzi. Prendete il capitano: Riccardo Vecchi, 28 anni da Montappone, è da sempre con la M&G. Una lunga trafila dalla C alla A2 con la ciliegina sulla torta delle 200 presenze in A. Un caso di fedeltà unico. E poi Michele Fedrizzi: varie stagioni in SuperLega, 14 gare in Nazionale; poi l’arrivo a Grotta per essere protagonista del miracolo Yuasa Battery. Giocatori coccolati: i residenti fanno a gara al mattino ad offrire le colazioni nei bar. Affetto unico, vicinanza vera. Un gruppo di atleti che si frequenta anche fuori dal palasport, che sa stringere i denti e sa lottare. Contro Pineto, sotto di due set, con il palleggiatore titolare Marchiani fuori per infortunio e l’opposto Breuning bloccato dal febbrone, solo la tigna e la forza hanno permesso al team di riemergere e di capovolgere il risultato. E all’orizzonte è pronta la Cena di Natale: appuntamento il 19 a Villa Serita per una serata tra selfie coi campioni e musica. Prima, però, c’è la dozzina (di vittorie) da ottenere in terra Toscana.