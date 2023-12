Megabox a testa alta nella tana di Conegliano (capolista imbattuta): tigri montecchiesi in partita nei primi due set

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia viene sconfitta in tre dalla capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma esce a testa alta dal Palaverde di Villorba. Netta la differenza di qualità rispetto alle venete, imbattute sin qui (sedici vittorie su sedici partite nella stagione) e capaci di tenere in pugno la partita dall’inizio alla fine senza mai togliere il piede dall’acceleratore. Le tigri sono restate in partita nella prima parte dei due set, per poi cedere alla distanza di fronte ad una squadra lanciatissima.

Primo Set

Nel primo le tigri (nel sestetto Kosheleva al fianco di Degradi) hanno messo il naso avanti per la prima volta sul 6-5 (su uno dei pochissimi errori di Robinson-Cook) e sul 10-9 (palla out di Haak, anche questo avvenimento rarissimo nella partita). La Prosecco Doc ha messo la freccia sul 12-11 (ace di Fahr), e poi ha via via allungato con Haak e Lanier (Mvp alla fine della partita) e chiuso senza troppi problemi sul 25-18 su un errore al servizio di Aleksic.

Secondo Set

Nel secondo Degradi firmava tre punti in fila per il 7-5 (massimo vantaggio delle tigri in tutta la partita), ma Wolosz pareggiava subito ad 8 con un ace, dando il via ad un break di 7-0 che dava la svolta al parziale: Lanier, Haak e il secondo ace della palleggiatrice polacca facevano scivolare la Megabox lontana, ma la squadra di Pistola restava in partita e tentava una rimonta finale trovando nuovamente con Degradi il -2 (19-21). Haak e una palla out di Giovannini (in campo al posto di Kosheleva) ristabilivano le distanze, e il veniva chiuso da Robinson-Cook per il 25-20 finale.

Terzo Set

Nel terzo Conegliano ha subito messo in chiaro la determinazione a portare a casa i tre punti: dopo il 4-4 iniziale, break di 4-0 siglato da Robinson-Cook, poi saliva in cattedra Sarah Fahr (un muro, un attacco e un ace per il 13-6).

Il commento

Così alla fine della partita l’opposto biancoverde Camilla Mingardi: «Loro sono una squadra super, e l'unico modo per affrontarli è di cercare di spingere al massimo ogni pallone e rischiare il tutto per tutto. Nel primo e nel secondo ce l'abbiamo fatta, a tratti, rimanendo attaccate alla partita, poi loro ci hanno messo in difficoltà in ricezione e a quel punto non abbiamo più avuto continuità nel cambio palla e abbiamo faticato nel muro difesa».

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO--MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-18, 25-20, 25 -17)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 4, Lanier 8, Fahr 11, Haak 15, Robinson-Cook 13, Lubian 6; De Gennaro (L), Bardaro, Squarcini, Piani 2, Bugg, Non entrate: De Kruijff, Gennari, Plummer. All. Santarelli.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Degradi 14, Aleksic 2, Mingardi 11, Kosheleva 4, Mancini 1, Dijkema; Panetoni (L), Giovannini 1, Cecconello 2. Non entrate: Gardini, Grosse Scharmann, Provaroni, Cesarini (L). All. Pistola.

ARBITRI: Canessa e Pasin.

NOTE – Spettatori: 3380. Durata ’, 24’, 23’. Tot: 69’.