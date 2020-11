FERMO La Fermana rende noto che nei giorni scorsi, in seguito ad un tampone ripetuto per insorgenza di febbre dopo che l’ultimo ciclo di tamponi era risultato negativo, è stata riscontrata la positività del calciatore Samuele Massolo. Il calciatore si trova in isolamento domiciliare ed è costantemente in contatto con lo staff sanitario per monitorare l’evolversi del quadro clinico.

