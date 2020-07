Brutta caduta per Marc Marquez mentre era in rimonta sulle prime posizioni nel Gp di Spagna a Jerez. A 4 giri dalla fine il campione del mondo della Honda prende un cordolo perdendo il controllo della moto e volando in aria sbatte violentemente sulla pista. Subito soccorso lo spagnolo si rialza sulle sue gambe, ma poi viene portato via in barella. Si teme un brutto infortunio al polso. Ultimo aggiornamento: 15:23

