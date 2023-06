Marquez, che incubo: cade, si frattura un dito, potrebbe correre ma preferisce fermarsi

«Dopo 4-5 cadute non mi sento pronto per correre e fare la gara. Preferisco starmene calmo e non correre, poi in Olanda si vedrà. Non mi sento proprio pronto perché ho preso tante botte con le cadute». Fanno male le parole di Marc Marquez. Male anche per chi non ha mai tifato per il pilota spagnolo, ultimo vero antagonista di Valentino Rossi.

Ora il problema è mentale

Marc Marquez, 8 vote campione del mondo, è caduto al Sachsenring anche nel warm up. Quinta caduta del fine settimana di MotoGP, questa volta riportando anche una piccola frattura al primo dito della mano sinistra. Nonostante questo il centauro spagnolo è stato dichiarato abile per il GP ma, come detto, hacomunicato di non voler correre. Perché il problema, ora, è diventato più che altro mentale