Jacobs polemico sui social: «Siamo ad aprile e non ho ancora gareggiato. Stagione finita»

Con un post enigmatico sul proprio account X, Marcell Jacobs ha fatto spaventare tutti gli appassionati. L'atleta italiano ha scritto: «Siamo ad Aprile e non ho ancora gareggiato.. sicuramente la stagione è già finita! Mi dispiace». Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno il grande appuntamento per Jacobs, così come per tutti gli atleti italiani, ma certamente queste parole a pochi mesi dall'inizio del grande evento non sono un segnale positivo.

Mi dispiace — Lamont Marcell Jacobs (@crazylongjumper) April 22, 2024

In relazione al post di Jacobs, il commento del suo tecnico, Rana Reider, con il sorriso ha fatto capire come e quanto il bi-campione olimpico stesse facendo uso dello spirito per prendere un po’ in giro chi esprimeva perplessità e preoccupazione. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il coach di Marcell, Reider ha chiarito alcuni aspetti: «Marcell si è allenato bene, abbiamo dovuto rivedere tutto il modo di lavorare sulla forza, in particolare in palestra con l’ausilio di una macchina particolare per migliorare assistenza e resistenza.

Jacobs è atteso nei Mondiali di staffette, previsti il 4-5 maggio a Nassau (Bahamas). In Italia Marcell dovrebbe esordire il 18 maggio a Roma, nello Sprint Festival allo stadio dei Marmi.